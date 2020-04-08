Тверь, , 19:44 — REGNUM Более 1100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией оснащают в Тверской области — вопросы поэтапного развёртывания резервного коечного фонда обсуждались 8 апреля на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как сообщается, в регионе планируется направить более 31,8 млн рублей на проведение строительно-монтажных и ремонтных работ больниц, где будут созданы резервные койки. На данный момент уже более 600 коек создано в городской больнице №6, ведутся работы по дооснащению 345 коек устройствами для подачи кислорода. 48 коек обеспечивают аппаратами искусственной вентиляции легких. Разворачивается дополнительно еще 100 коек: 52 — с подачей кислорода, 48 — с ИВЛ. 90 коек создают на базе городской больницы №1, из них 58 с подачей кислорода 12 с аппаратами ИВЛ. В неврологическом корпусе областной клинической больницы разворачивают 120 коек, 60 из которых обеспечат кислородом и четыре аппаратами ИВЛ.

В районных больницах также создают специальные койки для больных COVID-19. Так, в Конаковской ЦРБ создают 120 коек, из которых 60 обеспечены кислородом, 24 аппаратами ИВЛ. В Калининской ЦРБ обустроят 75 коек, из них 36 — с подачей кислорода, 2 — с аппаратами ИВЛ. Коечный фонд появится в Нелидовской и Зубцовской центральных районных больницах. Калининской ЦРБ ремонтируют операционный блок, здесь установят закупят наркозно-дыхательный аппарат и другое оборудование.

Отметим, что ранее из резервного фонда правительства Российской Федерации Тверская область получила 269 млн рублей на развертывание и оснащение больничных коек в рамках работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана в 16 учреждениях здравоохранения региона.