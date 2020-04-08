Москва, 8 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Активисты «Волонтерской Роты «Боевого братства» передали коллективу 40-ой больницы в Коммунарке и Видновской районной клинической больницы более тысячи наборов индивидуальных средств защиты, 1,5 тонны питьевой воды, чай, кофе и продуктовые наборы.
Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев и заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина поблагодарили волонтеров за отзывчивость.
Антон Демидов напомнил, что «Боевое Братство» уже помогает медикам и жителям Москвы и Московской области, Тывы, Вологодской, Ульяновской, Орловской областей — в общей сложности уже 25 регионов.
Напомним, ранее при содействии депутата Госдумы, первого зампредседателя «Боевого братства» Дмитрия Саблина волонтеры организации передали более 5 тысяч защитных масок 40-й больнице в Коммунарке, а также службам охраны правопорядка и медицинским работникам Троицкого и Новомосковского округов Москвы. Штаб волонтеров «Боевого Братства» каждый день принимает заявки от самоизолировавшихся граждан по единому номеру телефона 8−800−200−34−11.