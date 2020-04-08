Москва, , 19:42 — REGNUM Активисты «Волонтерской Роты «Боевого братства» передали коллективу 40-ой больницы в Коммунарке и Видновской районной клинической больницы более тысячи наборов индивидуальных средств защиты, 1,5 тонны питьевой воды, чай, кофе и продуктовые наборы.

«Врачи сейчас работают на пределе своих возможностей и, рискуя жизнями, заботятся о здоровье пациентов. Чтобы поддержать их и выразить искреннюю благодарность мы передали не только средства защиты, но и несколько тележек, заполненных чаем и сладостями», — рассказал лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.

Главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев и заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина поблагодарили волонтеров за отзывчивость.

«Сейчас необходима любая посильная помощь. Наша страна проходит серьезное испытание, которое требует объединения всех усилий», — отметили медики.

Антон Демидов напомнил, что «Боевое Братство» уже помогает медикам и жителям Москвы и Московской области, Тывы, Вологодской, Ульяновской, Орловской областей — в общей сложности уже 25 регионов.

«Члены организации жертвуют средства, развозят продукты, помогают дезинфицировать улицы и подъезды. Все волонтеры снабжены антисептиками, масками, перчатками и проходят тесты на коронавирус», — рассказал он. По мнению лидера организации, самая ответственная задача у жителей городов и поселений — соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ранее при содействии депутата Госдумы, первого зампредседателя «Боевого братства» Дмитрия Саблина волонтеры организации передали более 5 тысяч защитных масок 40-й больнице в Коммунарке, а также службам охраны правопорядка и медицинским работникам Троицкого и Новомосковского округов Москвы. Штаб волонтеров «Боевого Братства» каждый день принимает заявки от самоизолировавшихся граждан по единому номеру телефона 8−800−200−34−11.