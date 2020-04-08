Лондон, , 19:39 — REGNUM Состояние здоровья премьер-министра Британии Бориса Джонсона улучшилось, сообщил 8 апреля на брифинге канцлер Риши Сунак.

По его словам, британский премьер-министр, заболевший COVID-19, остаётся в реанимации, но способен сидеть в постели и общаться с другими людьми.

«Премьер-министр по-прежнему в реанимации, но уже сидит в постели и c удовольствием общается с медицинским персоналом», — сказал журналистам Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британского правительства Борис Джонсон 27 марта сообщил, что болен коронавирусной пневмонией и уходит в самоизоляцию. 5 апреля его канцелярия объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения плановых анализов.

Позднее стало известно о доставке Джонсона в реанимацию и подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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