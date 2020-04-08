Белград, , 19:39 — REGNUM Запрет на выход из дома в ближайшие выходные будет действовать на территории Сербии, сообщает 8 апреля пресс-служба сербского правительства.

Запрет начнёт действовать с 17:00 (время местное) 10 апреля и завершится в 05:00 (время местное) 13 апреля. Эти меры введены в рамках противодействия распространению коронавируса.

Напомним, в Сербии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2447 человек, 61 человек умер от COVID-19.

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