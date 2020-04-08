Киев, , 19:36 — REGNUM Введенный на Украине карантин — это не помеха для работ в огороде, в частности, для посадки картофеля, заявил на брифинге 8 апреля мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив.

«Меня очень много спрашивают — можно ли ехать в село и сажать картофель. Не только можно, а нужно… откровенно скажу: а что будем есть, если не посадим картошку и не посадим огород», — заявил городской глава.

Он подчеркнул, что любой огород — это «не общественное место», поэтому введенные властями карантинные ограничения его не касаются.

ИА REGNUM отмечает, что ранее многие украинские эксперты заявляли, что из-за введенных в стране ограничений под большим вопросом находятся сельхозработы, и в частности, посадка картофеля. Основная проблема состоит в полной отмене транспортного сообщения с пригородами и селами — добраться к участкам могут только те, у кого есть личный автотранспорт.