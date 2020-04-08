Тверь, , 19:34 — REGNUM Выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников, имеющих право на бесплатное питание, началась в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба 8 апреля. О сохранении этой меры социальной поддержки, несмотря на дистанционный режим обучения губернатор Игорь Руденя заявил ранее в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Перед нами стоит задача своевременно обеспечить выдачу продуктовых наборов учащимся младших классов, а также детям с 5 по 11 класса из тех семей, которым оказывают поддержку органы социальной защиты», — сказал Руденя.

Бесплатное питание в регионе получают все ученики с первого по четвёртый и учащиеся 5−11 классов из малоимущих семей. В связи с переходом на дистанционный режим обучения питание будет выдаваться в виде продуктовых наборов — сухих пайков из нескоропортящихся продуктов, перечень которых согласован Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Конкретный состав продуктового набора по образовательной организации формируется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки.

Продуктовые наборы будут выданы до 12 апреля в соответствии с графиком, чтобы не допустить скопления родителей в месте выдачи. Получить сухой паек можно будет и после отмены ограничительных мероприятий.

Отметим, что дистанционное обучение в Тверской области началось с 4 апреля, для организации процесса используются федеральные и региональные общедоступные бесплатные ресурсы. Также в школах организованы дежурные группы для учеников младших классов, родители которых работают в нерабочий период. В таких группах обучение не осуществляется, но детям предоставлена возможность под присмотром педагогов выполнять задания, полученные дистанционно. Всего в Твери по дистанционным технологиям учатся 97% школьников, 3% — по модульной системе, с использованием учебников, индивидуальных заданий и мессенджеров. В целом по региону это соотношение составляет 60% и 40% соответственно.