Брюссель, , 19:32 — REGNUM Запрос о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса направила Евросоюзу Белоруссия. Об этом 8 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что Белоруссия попросила помощи для своей системы здравоохранения и финансовую помощь. В настоящее время ЕС рассматривает в первую очередь, как можно ответить на этот запрос, в особенности в области экономической помощи для системы здравоохранения и гражданского общества.

По словам Борреля, общий объём помощи ещё не определён, но он может составить до 60 млн евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Еврокомиссии направить 2 млн евро на повышение уровня доверия и взаимопонимания между ЕС и Россией.

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