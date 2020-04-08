Рим, , 19:32 — REGNUM По данным на вечер среды, 8 апреля, в Италии умерли 17 669 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 542, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее число погибших увеличилось на 604.

Выздоровели 26 491 человек, за день этот показатель увеличился на 2099 (днем ранее — на 1555). Это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3836. В настоящее время больны 95 262 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 139 422.

Количество новых смертей продолжает сокращаться, количество выздоравливающих — расти, однако говорить о достижении пика эпидемии пока преждевременно, тем более что количество новых заражений вновь начало расти, полагают руководители службы.