Москва, , 19:30 — REGNUM Минпросвещения России разрешило региональным властям при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1−8 классов школ и перенести часть их учебных программ на следующий год. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба ведомства.

Согласно предписанию Минпросвещения, регионы могут продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя её на дистанционный формат, либо изменить график или завершить учебный год для 1−8 классов «по результатам завершённых четвертей с учётом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате».

«При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год», — говорится в документе.

В целом, как отметили в Минпросвещения, работа школ должна выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. В регионах с благоприятной ситуацией школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавируса.