Чебаркуль, Челябинская область, , 19:26 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело после того, как двое детей чуть не погибли в вырытом коммунальщиками котловане. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело завели по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, двое школьников сократили дорогу домой и провалились под лёд в котловане. Их крики услышали две школьницы, поспешили на помощь и спасли тонувших.

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