Кострома, 8 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Медицинские работники Окружной больницы города Костромы № 2, которые лечат заразившихся коронавирусной пневмонией, поселятся в специально оборудованном помещении учреждения. Об этом ИА REGNUM сегодня рассказала замгубернатора Костромской области Ольга Еремина. Речь идет о 23 врачах и 30 медсестрах, работающих в инфекционном отделении.
После двух недель круглосуточной работы с небольшими перерывами медики уйдут на 14-дневный карантин в обсервацию. Если у них не будет наблюдаться признаков заболевания, они вернутся к лечению пациентов.
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