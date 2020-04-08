Москва, , 19:17 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой заняться вопросом привлечения к уголовной ответственности должностных лиц зарубежных стран, причастных к уничтожению памятников, увековечивающих подвиг советских людей в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Министерства обороны России.

«В своем обращении Шойгу обратил внимание Бастрыкина, что в последнее время «наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн», — указано в сообщении Минобороны.

Российское военное ведомство напоминает, что «наиболее одиозные представители государственных и местных органов власти принимают решения по сносу мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан».

«В частности, 3 апреля 2020 года в г. Прага по инициативе старосты района Прага-6 О. Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И.С.Коневу», — отмечено в обращении Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которого уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечёт за собой уголовную ответственность.

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