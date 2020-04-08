Пекин, , 19:14 — REGNUM Ключевой китайский акционер проекта «Великий камень», в рамках которого в Белоруссии создается промышленный парк, компания China Merchants Group, направляет в республику помощь для борьбы с эпидемией коронавирусной пневмонии, сообщает 8 апреля Синьхуа. При этом агентство ссылается на информацию, полученную от белорусской «Компании по развитию индустриального парка».

Гуманитарный груз передан послу Белоруссии в КНР Николаю Снопкову и предназначен для республиканского минздрава. В состав помощи входят защитные средства, дезинфицирующие препараты, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и другие товары медицинского назначения, собранные китайскими государственными органами и коммерческими организациями.

Китайские СМИ при этом отмечают, что в период пика эпидемии в КНР белорусская сторона направила в Китай два самолета с необходимым гуманитарным грузом.