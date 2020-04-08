Лондон, 8 апреля 2020, 19:12 — REGNUM Водитель из Северной Ирландии Морис Робинсон признался в непредумышленном убийстве 39 вьетнамцев, обнаруженных мертвыми в его грузовике, 8 апреля сообщает агентство Reuters.
Транспортный контейнер с телами 39 нелегальных мигрантов был обнаружен в октябре 2019 года в промышленной зоне в 32 километрах к востоку от Лондона.
По версии следствия, 39 человек, оказавшихся выходцами из Вьетнама, умерли от недостатка воздуха и жары.
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