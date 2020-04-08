Москва, , 19:07 — REGNUM В режиме самоизоляции для ребёнка можно устроить дела в режиме тайм-менеджмента. Соответствующие рекомендации в ходе общегородского онлайн-совещания для родителей дала старший методист Городского психолого-педагогического центра ДОНМ Ильнара Войтович.

«Мы часто говорим детям «ты тратишь время зря». Но что значит «зря»? Для нас это одно, для ребёнка — другое. Полезное упражнение: возьмите 20−30 стикеров и выпишите важные дела для ребёнка. Затем разложите стикеры по группам «семья», «учёба» и так далее. Затем сформулируйте цель и обсудите её с ребёнком. Возможно, ребёнок много внимания уделит развлечениям и друзьям, но недостаточно семье и учёбе», — сказала Войтович.

После этого, по её словам, необходимо научиться чередовать дела в течение дня: «Нужно идти по шагам. Первое: записываем все дела на день. Второе: важно правильно формулировать дела ребёнка. Формула успеха: глагол плюс результат. Третье: все пользуются напоминалкой — рисуют крестик на руке. Так вот, третий шаг — ловим удачные моменты. Главное — сделать дело сегодня. Важно определить контексты, дело, которое нужно сделать и написать список дел с учётом контекста. Четвёртое: учимся разделять дела. Детей постарше нужно чем-то занять, и в данный момент это важно. Дела можно разделить на жёсткие — школьные уроки, просмотр спектакля — и гибкие, то есть те, которые в целом нужно сделать сегодня, например, почитать или поиграть».

Войтович дала рекомендации по планированию дня: «Делим тетрадь по вертикали. В левой части пишем жёсткий план, а в правой — гибкий план. В гибком плане пишем примерное время выполнения. Определяйте бюджет времени на выполнение. Старайтесь сначала планировать чуть меньше, чем планировать много и переносить на следующий день. Важно учитывать мнение ребёнка, чтобы выстроился качественный диалог».