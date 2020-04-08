Брюссель, , 19:06 — REGNUM Европейская комиссия рекомендует странам Европейского союза продлить ограничения на поездки граждан в Шенгенскую зону, введённые из-за пандемии коронавируса, говорится в распространённом 8 апреля заявлении.

«Еврокомиссия предложила странам — участницам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временные ограничения на поездки до 15 мая», — сообщили в ЕК.

Напомним, Европейский союз с 16 марта ввёл временные ограничения на несущественные поездки из третьих стран» в Шенгенскую зону сроком на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом.

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