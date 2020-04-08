Ярославль, , 19:03 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал итоги совещания глав регионов с Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дмитрий Миронов считает, что Ярославская область движется в русле тех задач, которые определил президент. В частности, в регионе возобновлена работа системообразующий предприятий и не введен полный карантин.

Дмитрий Миронов Социальные сети Дмитрия Миронова

«Сегодня Президент России на селекторном совещании с главами регионов еще раз подчеркнул — каждый должен действовать исходя из того, как складывается обстановка с распространением вируса на территории. Но профилактические меры должны быть адекватными. Нельзя закрывать транспортное сообщение и останавливать экономику. Нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Что и было сделано в Ярославской области. Поэтому считаю, что двигаемся в правильном направлении. Сейчас разрабатываем свой экономический антикризисный пакет на региональном уровне в поддержку государственных мер, — сказал Дмитрий Миронов.

Также губернатор рассказал о выделенных федерацией средствах на закупку дополнительного медицинского оборудования.

«Приоритетом для всех руководителей регионов глава страны назвал повышение готовности медучреждений к приему пациентов с тяжёлым течением болезни. Федерация выделяет немалые деньги на развертывание дополнительных коек. Ярославская область получит более 230 миллионов рублей. На них будут куплены аппараты ИВЛ, УЗИ и другое необходимое оборудование. Это существенно укрепит наши позиции. При этом в регионе уже проделана большая работа, которая позволит нам быть готовыми к любому сценарию развития событий», — подчеркнул ярославский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославскую областную думу внесены поправки в бюджет, закрепляющие выделение дополнительного финансирования на борьбу с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области увеличат расходы на борьбу с коронавирусом