Сургут, Югра, , 19:01 — REGNUM В Сургуте сотрудники местного Следственного комитета вынуждены самоизолироваться. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Одним из заболевших COVID-19 оказался следователь СКР, который недавно вернулся из московской командировки. По словам следователя, коронавирусом заразилась его беременная супруга, которая сейчас находится в больнице. Самому правоохранителю госпитализация не понадобилась.

По информации «СургутИнформТВ», немалая часть сотрудников сургутского следственного отдела направлена на карантин. Им на помощь собираются прислать коллег из других территорий. В самом сургутском отделе СУ СКР по ХМАО ситуацию не комментируют.