Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге перешел на карантин из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Законодательного собрания от «Справедливой России», врач-онколог Александр Егоров.

«В ряде больниц выявлен коронавирус у пациентов или врачей, Центр имени Вредена переведен на карантин, выписаны все больные», — рассказал Егоров.

Он не сумел конкретизировать, у кого конкретно обнаружен вирус, но уточнил, что карантин в медицинском учреждении объявлен с 8 апреля.

«У меня есть такая информация. Я просто знаю, что они в усиленном режиме работали, как я понимаю, были причины сомневаться и брались пробы. Видимо, получена положительная проба — с сегодняшнего дня объявлен карантин», — рассудил Егоров.

Ранее в Петербурге по причине обнаружения пациентов с коронавирусом закрылись несколько больниц и роддом.

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