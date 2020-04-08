Бангкок, , 18:59 — REGNUM Автоматическое продление виз и безвизовых разрешений на пребывание в стране ввели для всех иностранных граждан, застрявших на её территории власти Таиланда. Об этом сказано в постановлении, опубликованном 8 апреля в Royal Government Gazette, издании, специально предназначенном для публикации законов и подзаконных актов Таиланда.

Постановление было подписано премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча и министром внутренних дел страны Анупхонгом Пхаочиндой, и вступило в силу с момента публикации.

Согласно документу, в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса, всем прибывшим в Таиланд иностранным гражданам, чьи разрешённые сроки пребывания в этой стране закончились до 26 марта либо позднее, разрешённое пребывание в стране продлевается автоматически до 30 апреля текущего года включительно.

Это же постановление до 30 апреля временно отменяет необходимость для 90-дневного подтверждения места жительства для иностранных граждан, долгосрочно проживающих в Таиланде, в том случае, если истёк срок действия прежнего подтверждения, либо заканчивается в период между 26 марта и 20 апреля 2020 года.

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