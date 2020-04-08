Москва, , 18:57 — REGNUM Россельхознадзор в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией упростил правила ввоза домашних животных для граждан России, возвращающихся из других стран. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба ведомства.

В частности, будет возможен ввоз домашних животных без отметки в ветеринарном паспорте о проведении компетентным органом покидаемой страны клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.

Кроме этого, разрешается ввоз животных, в ветеринарных сертификатах которых не заполнены графы, касающиеся номеров рейсов и маршрутов следования.

При этом, как уточняется, в местах пересечения границы территориальным управлением Россельхознадзора будут оформляться предписания о необходимости 14-дневной изоляции животных вместе с их владельцами. На период изоляции выгуливать животное будет запрещено.

Сообщается также, что информация о въезде граждан с животными будут направляться в органы управления ветеринарией соответствующего субъекта Федерации для осуществления контроля.