Липецк, , 18:50 — REGNUM В Липецкой области полицейские объявили более двух тысяч предостережений для профилактики нарушений режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Разъясняют жителям региона необходимость самоизоляции сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции и участковые уполномоченные полиции.

Пять человек были привлечены к административной ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». Во всех случаях суды выдали липчанам предупреждения.

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