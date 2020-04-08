Чебаркуль, Челябинская область, , 18:50 — REGNUM В Челябинской области спасшие тонущих подростков девочки будут представлены к награде. Об этом сообщает областное управление СКР.

Представить их к наградам поручил глава ведомства Александр Бастрыкин. Девочки не растерялись в трудной ситуации и спасли других детей.

Как сообщало ИА REGNUM, подростки чуть не утонули в оставленном коммунальщиками котловане. Они пытались сократить дорогу домой и провалились под лёд.

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