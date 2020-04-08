Оттава, , 18:48 — REGNUM Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Канаде превысило 18,4 тыс. сообщает 8 апреля правительство страны.

По официальным данным, количество умерших от коронавирусной пневмонии достигло 401 пациента.

Днём ранее сообщалось о 17,8 тыс. заражённых и 380 летальных исходах заболевания.

Канадское правительство уточняет, что в стране с начала пандемии было проведено 359 269 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ на 7 апреля, в мире заражено коронавирусом около 1,28 млн человек, из которых 72 тыс. умерли.

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