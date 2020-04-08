Москва, , 18:45 — REGNUM На сегодня все ограничения, введённые законодательно, касаются и несовершеннолетних. Об этом в ходе общегородского онлайн-совещания для родителей заявил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский.

«Режим самоизоляции предполагает отсутствие несовершеннолетних на улицах. Сотрудники МВД проводят рейды — подчёркиваю — без доставления несовершеннолетних в участки. Особое внимание мы уделили вопросам контроля за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте. В основном они проживают в неблагополучных семьях, состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних», — сказал Василевский.

По его словам, нередко родители и школы сталкиваются с тем, что удалённый доступ к образованию невозможен по причине отсутствия технических возможностей, таких как техники и интернета: «Мы устанавливаем причины и вопросы их местонахождения и выполнения мер самоизоляции. Пожалуйста, уделите внимание именно этой категории несовершеннолетних».

Василевский подчеркнул, что ребёнок 14 лет может выйти в магазин самостоятельно, поскольку режим самоизоляции предполагает это. Вместе с тем он напомнил, что закон и режим самоизоляции разрешает также выгуливать домашних животных на ограниченном расстоянии, и он не касается прогулок с детьми.