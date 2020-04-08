Минск, , 18:42 — REGNUM «Решением Мингорисполкома от 07.04.2020 № 1069 утвержден План дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19», — сообщил 8 июля официальный сайт органа власти столицы Белоруссии.

В плане из 25 пунктов предложено не допускать к работе в организациях всех форм собственности сотрудников с признаками респираторных инфекций, перевести в режимы видео‑ и аудиоконференций проведение совещаний, семинаров, заседаний, а также «не допускать выезды сотрудников в командировки».

«Обеспечить функционирование библиотек, музеев, выставочных комплексов и т.д. без проведения массовых мероприятий и работы читальных залов, — сказано в документе. — Отменить проведение выставок, презентаций, ярмарок и др.»

Работникам территориальных центров социального обслуживания населения и волонтерами, почты, банков и других учреждений рекомендовано использование «индивидуальных средств защиты органов дыхания (маски), перчаток, антисептика для обработки рук». Предписано не допускать в общежитиях проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Планом предусмотрено проводить уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также обеспечить регулярную дезобработку дверных ручек, поручней на путях движения, выключателей, панелей управления лифтов для пассажиров и иные профилактические меры в подъездах жилых домов и объектах временного размещения граждан. Как часто это нужно делать, не поясняется.

«Не проводить в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах мероприятия, групповые презентации, дегустации, рекламные акции и др. Обеспечить использование работниками объектов, имеющих непосредственный контакт с посетителями, средств защиты органов дыхания (маски), перчаток, антисептиков для обработки рук», — сказано в п.17 документа.

Отметим, что до сих пор в супермаркетах и других торговых объектах Минска большинство продавцов не использует маски и перчатки.

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Отдельные предписания сделаны для религиозных организаций: «В церквях, костелах, храмах и монастырях обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов».

«Обеспечить размещение посетителей в кинотеатрах, театрах и других объектах культуры на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга», — сказано в п. 21 плана.

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В п.23 субъектам хозяйствования рекомендовано «рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации».

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Напомним, по мнению Александра Лукашенко в Белоруссии нет эпидемии коронавируса — есть «коронапсихоз». Он также неоднократно заявлял, что не сдавал тесты на коронавирус.

Лукашенко также известен неординарными рекомендациями спасения от новой инфекции: пить разбавленный спирт, ходить в баню, работать в поле и т.п. Начальников исполкомов Минска и других городов Белоруссии (мэр — выборная должность) он назначает лично.