Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Мировые судьи Петербурга зарегистрировали 101 материал по делам об административных правонарушениях в связи с коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На нарушителей составили протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Судьи рассмотрели по существу еще 25 дел без участия правонарушителей, но при надлежащем извещении.

Все петербуржцы признали свою вину. Из них 11 человек получили предупреждение, остальные — штрафы по 500 рублей.

«Часть правонарушителей сообщили судьям, что ездили в гости, некоторые пошли гулять с детьми и навещать родителей. Один не выдержал разлуки с любимой», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, районными судами зарегистрированы первые три дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Пока они не рассмотрены, но все приняты к производству. Напомним, эти нарушения могут повлечь штраф для граждан до 40 тыс. рублей.

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