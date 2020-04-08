Лампедуза , Италия, , 18:34 — REGNUM В порту Лампедузы в среду, 8 апреля, высадилась новая группа нелегальных мигрантов в составе 50 человек, передают местные СМИ.

Местные власти не могут разместить мигрантов в специально созданном для этого центре, поскольку там с 7 апреля находится на карантине еще одна группа — из 67 человек.

До настоящего времени местные власти не приняли какого-либо решения.

Ранее в среду правительство страны опубликовало декрет, в котором сказано, что из-за пандемии коронавируса Италия больше не может считаться «безопасным портом» для мигрантов и что по этой причине доступ мигрантов в страну через морские порты закрывается. Однако мигранты пока продолжают прибывать в Италию.

За время пребывания в правительстве Италии «Лиги» Маттео Сальвини поток нелегальных мигрантов снизился более чем на 90%. После формирования в сентябре 2019 года нового правительства либералов и популистов его представители ослабили некоторые из введенных ограничений — как полагают наблюдатели, по просьбе властей ЕС, оказавших поддержку на стадии формирования этого правительства без проведения выборов.