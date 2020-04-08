Москва, , 18:32 — REGNUM Федеральный проект для детей «В сказку — из дома» был запущен В России. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

По телефону бесплатной горячей линии 8−800−250−10−51 для детей с 19:00 мск до 22:00 мск будут читать сказки библиотекари, студенты факультета журналистики МГУ, а также других российских вузов и вожатые Российского движения школьников. Сказку для малыша можно выбрать днём, в соответствии с возрастом ребёнка.

На начальном этапе сервис будет доступен для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Позднее география доступности сервиса будет расширена, организаторы планируют запустить горячую линию во всех регионах России.

Проект был создан МТС, Российским движением школьников, факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова и Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проекте «Облако сказок», который был создан командой больничных клоунов «Витамин К» в Кузбассе специально для детей, находящихся на самоизоляции.

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