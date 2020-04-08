Берн, , 18:24 — REGNUM Введённые в Швейцарии из-за пандемии чрезвычайные меры продлеваются до 26 апреля, передаёт 8 апреля RTS.

О соответствующем решении объявила швейцарский президент Симонетта Соммаруга. Таким образом, ограничения, которые вводились до 19 апреля, продлеваются ещё на одну неделю.

Напомним, в Швейцарии в связи с пандемией запрещены собрания при участии более пяти человек, закрыты развлекательные заведения. Из магазинов функционируют только продовольственные.

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