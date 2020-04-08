Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM В Свердловской области ещё не получали вводных по проведению акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Об этом заявил координатор акции в регионе Валерий Басай.

По словам Басая, хотя указаний ещё не было, но возможность организации «полка» в дистанционном формате действительно обсуждалась.

«Говорили о том, чтобы предложить людям размещать фото со своими фронтовиками с общим хештегом», — передаёт слова координатора ЕАН.

Другой вариант — организовать прямую трансляцию и записывать тематические видео. Пока неясно, на какой технической площадке это можно было бы реализовать — в социальных сетях или на специальном портале. Во втором случае сайт может не выдержать наплыва посетителей, считает Басай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области не исключили, что парад Победы будет отложен. Решение будет принято федеральными властями.

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