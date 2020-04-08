Москва, , 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, что во всем мире пассажирские авиаперевозки существенно сократились из-за пандемии коронавирусной инфекции. Миллионы людей сидят по своим домам в режиме самоизоляции и никуда не ездят. Страны прекратили авиасообщение между собой.

Естественно, огромное количество авиарейсов было отменено и граждане требуют назад свои деньги.

В АТОР рассказали, что «Аэрофлот» остановил процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам. Электронная система авиаперевозчика технически не дает оформить даже вынужденный возврат билетов — за те рейсы, которые отменены самой авиакомпанией.

Авиакомпания пока не разъяснила произошедшие изменения.

В АТОР предполагают, что «Аэрофлот» вслед за многими авиакомпаниями откажется от возврата денег и перейдет на компенсацию ваучерами, за которые в будущем граждане смогут приобрести новые авиабилеты.

Стоит отметить, что в России ряд авиакомпаний уже перешли на возврат средств за отмененный рейсы в виде ваучеров. Их можно будет использовать на любые перелеты в течение трех лет.