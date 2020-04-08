Тюмень, , 18:04 — REGNUM Тюменская чета в период самоизоляции допилась до галлюцинаций. Крепкие спиртные напитки не помогают в профилактике коронавирусной инфекции, а наоборот, наносят серьёзный вред здоровью, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области.

Так, соседка 7 апреля фактически спасла 62-летнюю женщину и 56-летнего мужчину, у которых появились галлюцинации, вызванные длительным употреблением алкоголя. В ходе запоя женщина стала жаловаться на некий заговор и обман, а её муж слышал топот умерших духов, которые хотели его якобы задушить. Специализированная психиатрическая бригада облегчила их состояние. На данный момент оба они госпитализированы.

В минувшие сутки, 7 апреля, в стационары Тюмени бригадами скорой помощи доставлены 294 пациента, помощь оказана 600 тюменцам. Поводом для обращения чаще всего служили сердечный приступ, потеря сознания, аллергические реакции. Нагрузка на одну бригаду скорой помощи Тюмени за минувший день — 15 вызовов в сутки.