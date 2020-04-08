Рязань, , 18:05 — REGNUM Первичный положительный результат на коронавирусную инфекцию выявлен у 17 жителей Рязанской области. Эти исследования направили для подтверждения в Москву, сообщили 8 апреля в региональной оперативной группе.

Вместе с условно подтверждёнными тестами сейчас под усиленным контролем врачей находятся 49 человек, из них 32 женщины и 17 мужчин, доложил главе Рязанской области вице-губернатор Игорь Греков. По возрасту заболевшие делятся примерно одинаково: от 18 до 45 лет и с 45 до 64 лет по 20 человек в каждой возрастной группе. Пожилых граждан от 65 до 81 года — четыре человека. Среди зарегистрированных случаев COVID-19 выявлен у трёх подростков от 11 до 13 лет, ожидает подтверждения один восьмилетний ребёнок.

«Дети переносят заболевание в лёгкой форме. Большинство взрослых тоже. По данным нашего Минздрава, один мужчина 66 лет находится в тяжёлом состоянии, подключён к аппарату искусственной вентиляции легких, ещё трое в состоянии средней степени тяжести», — отметил вице-губернатор.

На 8 апреля в Рязанской области подтверждено 32 случая заболевания.