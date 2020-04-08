Липецк, , 17:59 — REGNUM В Липецкой области сеть «Липецкфармация» 8 апреля поступило 150 тысяч медицинских масок отечественного производства. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба обладминистрации, продавать их будут по 35,2 рубля за штуку.

Маски распределят пропорционально численности районов и будут продавать во всех 18 районах области. Больше других получат районы, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом.

Чтобы защитные средства достались всем, один человек может купить не больше пяти масок.

К концу недели липчанам обещают поступление в аптеки 200 тысяч марлевых повязок. Когда масками будут обеспечены предприятия непрерывного цикла и организации, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность, большинство средств защиты будет поступать в торговые розничные сети для обеспечения жителей региона.

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