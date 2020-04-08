Кишинёв, , 17:58 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает, что пандемия коронавируса является для молдаван проверкой на то, чтобы «проявить себя как нация». Как передает ИА REGNUM, Додон призвал строго соблюдать все введенные властями ограничительные меры и карантин в период чрезвычайного положения.

«В ближайшие дни и недели мы все должны выдержать тест, как нация. Мы готовы противостоять пандемии, но очень многое зависит от каждого из вас. Я твердо уверен, что мы выдержим этот тест, мы справимся», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что введенные ограничительные меры продлятся по меньшей мере до 28 апреля, а в дальнейшем все будет зависеть от развития ситуации. «Чем строже мы будем соблюдать меры — тем больше вероятность того, что этот период не будет длиться слишком долго», — добавил президент.

Всего в Молдавии к 8 апреля подтвердили 1056 случаев коронавируса, 27 человек умерли от последствий инфекции. 114 человек находятся в тяжелом состоянии. Семь человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больше всего случаев выявили в столице Кишиневе. В республике действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением вируса.

Отметим также, что в период пандемии Молдавия попыталась ограничить ввоз лекарств в Приднестровскую Молдавскую Республику, которую в Кишиневе считают своей территорией.

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