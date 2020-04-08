Челябинск, , 17:55 — REGNUM Власти Челябинской области в вопросах коронавирусной инфекции находятся в в постоянном контакте с людьми. Об этом Первому каналу заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что главная задача сейчас — это противодействие распространению инфекции. Сейчас в регионе 32 подтверждённых случая коронавируса, шестеро уже выписаны. У всех граждан болезнь проходит легко.

«Самое важное — обеспечивать тот режим, который мы ввели — обязательной самоизоляции», — сказал Текслер.