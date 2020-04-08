Сыктывкар, , 17:54 — REGNUM 245 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию выявлено в Коми. Из них лабораторно подтверждены 119 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе республики.

«Всего под медицинским наблюдением находится 3657 человек, в том числе: 1007 человек прибыли из-за рубежа, 2650 контактировали с заболевшими. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 81 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.