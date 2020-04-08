Москва, , 17:54 — REGNUM Министерство обороны РФ перечислило единовременные выплаты 16 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла к 75-летию Победы, об этом, по сообщению пресс-службы военного ведомства, заявила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

По словам Шевцовой, выплаты в размере 75 тысяч рублей получил 14 671 ветеран, а 1541 труженик тыла получил по 50 тысяч рублей. Выплаты были произведены в соответсвии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, мероприятия приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Минобороны будут проводиться без изменени.