Орел, , 17:53 — REGNUM 12,5 тыс. транспортных средств и более 15,8 тыс. следующих в них граждан проверено на круглосуточных учетно-заградительных постах на границе Орловской области с другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 8 апреля.

Учётно-заградительные посты работают на территории Болховского, Мценского, Ливенского, Троснянского и Хотынецкого районов. В местах расположения постов на Курском и Тульском направлении (Троснянский и Мценский районы) установлены знаки поэтапного ограничения скорости движения, информационные табло, а также палатки Главного Управления МЧС.

У водителей и пассажиров, въезжающих в регион, измеряется температура и берутся контактные данные. В настоящее время проверено почти 12,5 тыс. транспортных средств и более 15,8 тыс. следующих в них граждан.

Также контроль температурного режима прибывающих в регион организовано на автовокзале Орла. Организовано взаимодействие с линейным отделом МВД России на станции «Орел» — ежесуточно железнодорожным сообщением прибывает до 15 иностранных граждан, с ними проводится разъяснительная работа о необходимости нахождения на самоизоляции в карантинный период.