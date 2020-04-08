Орел, , 17:48 — REGNUM Ограничительные меры должны быть адекватными ситуации, считает губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом он заявил в эфире «Первого канала» 8 апреля по итогам селекторного совещания президента Владимира Путина с губернаторами по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Клычков отметил, что меры, о которых заявил 8 апреля президент Владимир Путин, своевременны и очень важны для регионов. Особенно он отметил поддержку медиков из федерального бюджета, поскольку не все регионы смогут адекватно поддержать врачей. Также Клычков в числе важных мер отметил поддержку бизнеса, отметив, что две недели простоя для предприятий — «очень нелегко».

«Меры должны быть адекватными. Мы поставили санитарные посты, фиксируем всех въезжающих. Ввели два порядка работы предприятий — уведомительный и заявительный», — уточнил губернатор.

Клычков также отметил, что. в том числе благодаря введению постов, в регионе эпидобстановка нормальная — известно о 12 случаях коронавируса, три человека выздоровели.