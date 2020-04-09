Санкт-Петербург, , 07:12 — REGNUM Первое судебное заседание по существу по уголовному делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, совершенном в ноябре 2019 года, начнется в полдень, 8 апреля, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Олег Соколов (слева) со своим адвокатом Елена Молчанова © ИА REGNUM

Перед судом предстанет известный историк-наполеонист, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. Он обвиняется в убийстве девушки, с которой состоял в близких отношениях, и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев, сам Олег Соколов свою вину признаёт, в совершенном преступлении раскаивается и хочет загладить последствия преступления.

В то же время, как считает защита, следствие не выяснило роль в преступлении возможных подстрекателей конфликта Соколова и Ещенко. По заявлению защиты историка Следственный комитет проводит проверку данной версии.

Ранее экспертизой, проведенной в Москве, Соколов был признан вменяемым как в целом, так и в момент преступления.

Олег Соколов на время суда остается под стражей, его защита обжаловала эту меру пресечения. Адвокат подсудимого настаивает на домашнем аресте, который, по его мнению, позволит Соколову ухаживать за его престарелыми родителями и общаться с несовершеннолетними детьми.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову 24-летней Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза. Затем Соколов решил скрыть следы преступления, расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий Соколов упал в реку, откуда был спасён и задержан с поличным.

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