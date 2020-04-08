Москва, , 17:46 — REGNUM Минпросвещения предписало регионам провести очную аттестацию девятиклассников по двум предметам. Об этом говорится в рекомендациях ведомства, направленных в регионы.

«Регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10−11-х классов)», — говорится в сообщении.

В рекомендациях отмечается, что старшеклассники должны получить «все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ».