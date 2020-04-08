Вильнюс, , 17:45 — REGNUM Правительство Литвы планирует после 13 апреля ввести послабления режима всеобщей изоляции и карантина, однако эти послабления будут касаться только подготовки к посевному сезону, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 апреля.

Правительство планирует объявить о послаблениях 14−15 апреля, но только по итогам прошедших выходных, когда в Литве будет праздноваться католическая Пасха. Если жители не услышат призывы властей оставаться дома и не навещать родных, то не исключено, что послаблений режима карантина вводить не будут.

Так или иначе, в случае послабления режим самоизоляции до 27 апреля останется практически в том же виде. Исключения, для торговцев семян, саженцев и всех, кто связан с началом посевного сезона. Им будет позволено торговать на открытой местности в специализированных местах.

В Литве в целом диагностировано 912 случаев коронавируса, 15 человек скончались, 21 в настоящий момент находятся в реанимации.