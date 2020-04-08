Донецк, , 17:43 — REGNUM Количество зараженных коронавирусом COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики за последние сутки возросло до семи человек, сообщает 8 апреля пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

Напомним 7 апреля было известно о шести подтвержденных фактах заражения коронавирусом в республике.

«Всего, по состоянию на 8 апреля 2020 года, зарегистрировано семь случаев инфицирования COVID-19», — указано в сообщении пресс-службы.

Коронавирус выявлен у 35-летнего мужчины, обратившегося 6 апреля за помощью к врачам. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта в ДНР все учебные заведения переведены на дистанционное обучение, запрещено проведение массовых мероприятий, для приехавших на территорию республики введена обязательная 14-дневная самоизоляция.

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