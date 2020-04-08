Москва, , 17:40 — REGNUM В Москве нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом столичный градоначальник заявил 8 апреля.

Также отметим, что ранее департамент транспорта Москвы распространил информацию о том, что в столице РФ приняли решение поддержать бизнесменов, и поэтому с 1 марта по 1 июля 2020 года с них не будет взиматься плата за право торговли в подуличных переходах метро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что власти Москвы принимают «максимально жёсткие» решения для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.