Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин призвал главу горздрава Дениса Демидова проверить на коронавирус одного из жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Спикер узнал, что у отца многодетной семьи появились симптомы COVID-19, но проверять жителя так и не стали. Обнаружилось, что он контактировал с людьми, которые нарушили режим самоизоляции после приезда из-за границы.

Председатель попросил Демидова взять ситуацию под личный контроль, чтобы гражданина всё-таки проверили на коронавирус.

«Володин намерен в конце дня связаться с семьей еще раз и уточнить, решился ли вопрос», — уточняют в думе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 56 случая заражения на COVID-19. Вылечилось 25 жителей.

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