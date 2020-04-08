Калуга, , 18:18 — REGNUM Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что сброс сточных вод с очистных сооружений канализации посёлка Бабынино, эксплуатируемых Калугаоблводоканалом, в реку Перемера осуществляется без санитарной очистки и обезвреживания. На предприятии также отсутствуют разрешительные документы на право пользования водным объектом, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM.

По данным надзорного ведомства, результаты лабораторных анализов проб воды установили превышения допустимых нормативов концентрации вредных веществ, что приводит к негативному влиянию на окружающую среду. Несмотря на ранее принимаемые прокуратурой меры к государственному предприятию «Калугаоблводоканал», нарушения закона не устранены, так как требуют значительных затрат для реконструкции очистных сооружений, которыми предприятие не располагает. Прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление об обязании ГП КО «Калугаоблводоканал» провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод. Одновременно на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области возложены обязанности по финансирования мероприятий. Решением суда требования природоохранной прокуратуры удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очистные сооружения поселка Полотняный Завод, эксплуатация которых также входит в полномочия ГП «Калугаоблводоканал» много лет загрязняют реку Шаня — левый приток знаменитой реки Угры. Неочищенные стоки в Шаню сбрасывают предприятия Дзержинского района Калужской области,

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