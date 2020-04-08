Вильнюс, , 17:32 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 8 апреля, приняло решение о продлении режима самоизоляции и карантина до 27 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом с пятницы, 10 апреля по понедельник 13 апреля (включительно) в связи с католической Пасхой будет ограничено передвижение по городам, которое обеспечит полиция и армия.

Также вступает в силу запрет на выход на улицу без защитных масок. Эта мера становится не рекомендательного характера, а обязательного. «Если вы в лесу, то это один режим, но если вы приближаетесь к человеку, то эти средства необходимо носить», — пояснил после заседания правительства премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Тех, кто не носит маски, будут вначале предупреждать, но не исключены и штрафы за невыполнения требований режима ЧС в Литве.