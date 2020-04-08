Севастополь, , 17:34 — REGNUM На территории севастопольской инфекционной больницы строится обсерватор на 42 койки для размещения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 8 апреля сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

«Начато строительство, это быстровозводимая конструкция. Уже залито основание. Модуль будет рассчитан на 21 бокс. Каждый бокс будет рассчитан на размещение двух пациентов», — отметил специалист.

По его словам, обсерватор должен быть готов в начале мая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Двоих пациентов с коронавирусом выписали из инфекционной больницы, ещё двоих готовят к выписке. 839 человек, вернувшихся из-за границы, под наблюдением на дому.

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